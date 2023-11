OL : la dernière photo choquante de Grosso

Le coach italien de l'OL est salement amoché à l'oeil après avoir été visé par des projectiles dans le bus du club.

L'entraîneur italien Fabio Grosso écarte Rayan Cherki pour le match contre MarseilleFabio Grosso a décidé de ne pas retenir Rayan Cherki dans le groupe de 23 joueurs convoqués pour le choc de dimanche entre Marseille et Lyon. Duje Caleta-Car et Aisnley Maitland-Niles ne seront pas non plus du voyage.

Fabio Grosso ne retient pas Rayan Cherki pour le choc Marseille-LyonL'entraîneur italien Fabio Grosso a décidé de ne pas convoquer Rayan Cherki pour le match entre Marseille et Lyon. Duje Caleta-Car et Aisnley Maitland-Niles ne seront pas non plus présents.

L'entraîneur de Lyon Fabio Grosso blessé lors d'une attaque à MarseilleL'entraîneur de Lyon Fabio Grosso a été blessé au visage le 29 octobre 2023 à Marseille lorsqu'un bus transportant les joueurs lyonnais a été caillassé. Des vitres ont été cassées et Grosso a été touché par des éclats de verre. Les supporters auraient également été visés lors de cette attaque.

Violences à Marseille : Fabio Grosso blessé, le match entre l'OM et l'OL reportéLe bus des Lyonnais a été caillassé dans les rues de Marseille, causant des blessures à Fabio Grosso. Les incidents ont entraîné le report du match entre l'OM et l'OL. Le président de l'OM, Pablo Longoria, condamne fermement ces actes de violence.

OM-OL reporté: Pablo Longoria se dit 'en colère' et apporte son soutien à Fabio GrossoVIDÉO - Après le report du match OM-OL dimanche soir, Pablo Longoria, le président de l'OM, s'est dit 'en colère'. Il apporte son soutien à l'entraîneur de l'OL, blessé.

John Textor, à propos de Fabio Grosso : « On a vu du sang sortir de sa tête »Présent à Marseille, le propriétaire lyonnais, John Textor, a tenté de décrire l'état de santé de Fabio Grosso, touché au visage après l'attaque du car des Gones, survenue avant le match entre l'OM et OL, prévu dimanche soir et finalement reporté.