Binance et son directeur général passent un accord avec les autorités américaines

La plus importante plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, et son directeur général, Changpeng Zhao, ont passé un accord avec les autorités américaines. Ce dernier va démissionner, tandis que l'entreprise va verser quelque 4,3 milliards de dollars d'amende pour solder les poursuites la visant.





