Anciens cadres de FTX lancent un nouvel exchange de cryptomonnaies

Des anciens cadres de FTX s’associent pour lancer un nouvel exchange de cryptomonnaies. La plateforme, construite comme une réponse à la faillite de FTX, s’engage à protéger coûte que coûte l’argent de ses clients en s’appuyant sur la blockchain. Le 11 novembre 2022, l’entreprise de Sam Bankman-Fried déclarait faillite, suite à une grave crise de liquidités.

Cette faillite a eu des répercussions importantes sur le marché des cryptomonnaies, affectant la confiance des investisseurs et plombant le cours de la plupart des actifs numériques. Comme le rapportent nos confrères du Wall Street Journal, Can Sun, l’ancien avocat de FTX, a lancé une start-up crypto à Dubaï, baptisée Trek Labs. Notez que Can Sun a récemment témoigné contre Sam Bankman-Fried. Il a notamment révélé que SBF lui a demandé de trouver des justifications juridiques pour expliquer pourquoi l’argent des clients s’est retrouvé sur les comptes d’Alameda Research, la société de trading du milliardaire

