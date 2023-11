La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance condamnée à payer des amendes et son patron doit démissionner

La plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance a passé ce mardi 21 novembre un accord avec les autorités américaines. Elle devra verser deux amendes de 3,4 milliards et 968 millions de dollars et son patron Changpeng Zhao devra quitter son poste. Binance, et son directeur général, Changpeng Zhao, ont passé un accord avec les autorités américaines, qui prévoit la démission du patron emblématique.

«CZ», son diminutif, a accepté de plaider coupable de violation des lois américaines contre le blanchiment, a annoncé ce mardi 21 novembre le ministère américain de la Justice. L’emblématique cryptomilliardaire a indiqué sa position devant un juge fédéral de Seattle (Etat du Washington) lors d’une audience tenue le même jour. Agé de 46 ans, Changpeng Zhao encourt plusieurs années de prison. Sa peine sera prononcée ultérieurement





