Bassines dans les Deux-Sèvres : de nouvelles plaintes déposées après une manifestation à Priaires

François Pétorin, agriculteur à Saint-Saturnin-du-Bois (Charente-Maritime) et administrateur de la Coop de l’eau 79, devant le chantier de construction de la bassine de Priaires, dans la commune de Val-du-Mignon (Deux-Sèvres), en août dernier.

Vidéo. Troisième bassine, le chantier démarre : « Ils parlent du prochain Sainte-Soline, c’est vraiment ça qu’on veut ? » La construction de la troisième bassine, pour une mise en service l’été prochain, a débuté dans les Deux-Sèvres dans le même climat de tensions entre irrigants et défenseurs de l’environnement

À l’issue des prises de paroles, notamment de Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci, une partie des manifestants, une quarantaine selon nos confrères de la « Nouvelle République », a marché en direction du chantier de la SEV2, en traversant l’exploitation de François Pétorin, céréalier dans le village voisin de Saint-Saturnin-du-Bois (Charente-Maritime), administrateur de la Coop de l’eau 79 et l’un des irrigants... headtopics.com

Après quoi les grilles protégeant l’enceinte du chantier ont été reversées. La Coopérative de l’eau des Deux-Sèvres, comme la FNSEA 79 et les Jeunes Agriculteurs 79, a dénoncé « une manifestation non déclarée, donc illégale a dérapé », ainsi que « des menaces et des intimidations à l’encontre de l’agriculteur et de son épouse ».

L’Association de Protection, d’Information et d’Études de l’Eau et de son Environnement (APIEEE), opposée aux bassines, a déposé un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers en ce sens. Selon la juriste de l’association, « l’impartialité de la maire n’a pas été garantie » dans ce dossier. headtopics.com

