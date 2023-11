Décès de Matthew Perry : Son héritage dans la lutte contre les addictions

Le samedi 28 octobre 2023, Matthew Perry est décédé à l’âge de 54 ans dans son domicile de Los Angeles.

S’il est surtout connu pour l’humour grinçant de Chandler qu’il incarnait dans le célèbre sitcom Friends, le comédien entretenait d’autres priorités dans sa vie, qu’il aimerait lui voir survivre. En novembre 2022, Mathew Perry participait au podcast Q with Tom Power pour promouvoir ses Mémoires Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

'J’aimerais que l’on se souvienne de moi comme de quelqu’un qui a bien vécu, qui a bien aimé, qui a cherché. Et dont le principal objectif était d’aider les gens', avait-il répondu. 'Si un alcoolique ou un toxicomane vient me voir et me dit ‘Voulez-vous m’aider ?’, je peux dire oui et le faire', avait-il ajouté. 'Lorsque je mourrai, je ne veux pas que Friends soit la première chose que l’on mentionne. Je veux que ceci soit la première chose que l’on évoque, et je vais vivre le reste de ma vie en le prouvant. headtopics.com

Dépendant à la drogue et à l’alcool depuis de nombreuses années, Matthew Perry a tenté à de nombreuses reprises de s’en sortir. Cette addiction lui rendait d’ailleurs difficile le visionnage des épisodes de Friends, car il était capable de dire 'saison après saison' à quel stade il en était de sa dépendance en fonction de son apparence. Il confiait tout de même qu’il envisageait de regarder la série en raison de l’expérience 'incroyable' qu’il a vécue sur le tournage.

Décès de l'acteur Matthew Perry, célèbre pour son rôle dans Friends Matthew Perry , connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends , a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans. Aucun signe de crime n'a été trouvé. Le studio Warner Bros TV est dévasté par cette nouvelle. Lire la suite ⮕

