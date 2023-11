Retenue d’eau de Priaires : le permis d’aménager suspendu

L’article L. 422-7 du code de l’urbanisme prévoit que si le maire d’une commune est intéressé à un projet faisant l’objet d’une demande de permis, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision à la place du maire.

Le juge des référés a suspendu en urgence le permis d'aménager accordé à la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres, du fait du début des travaux. Il a en revanche écarté l'ensemble des nombreux autres motifs de contestation soulevés par l'association.bloqué

Marie-Christelle Bouchery est soupçonnée de prise illégale d'intérêts dans la construction de la bassine de la commune. Une centaine de personnes manifestent.Les faits ont été revendiqués ce vendredi 27 octobre de manière anonyme. « C'est encore de la haine envers nous », dénonce la profession agricole qui réclame « justice ».

Confrontation entre manifestants et agriculteurs lors d'une manifestation à PriairesLors de la manifestation contre la réserve de substitution en chantier à Priaires, un groupe d'activistes masqués a insulté et menacé une famille d'agriculteurs riverains.

Drame à Pont-Saint-Esprit : deux morts et deux blessés dans une fusilladeDeux personnes ont été tuées par balles et deux autres sont grièvement blessées lors d'une fusillade à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Le mobile exact est inconnu, mais il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Des coups de feu ont été tirés par un commando encagoulé, utilisant des armes à feu automatiques, devant un bar-PMU.

