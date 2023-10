Arthur Fils : 'Si je peux aller plus vite, j'irai plus vite'

"Ça ne peut jamais aller trop vite", a estimé vendredi Arthur Fils, fer de lance de la nouvelle génération du tennis français entré dans le top 40 à 19 ans, avant le Masters 1000 de Paris, où il affrontera un joueur issu des qualifications au premier tour. L'an passé, il s'extirpait des qualifications. Depuis, le chemin parcouru est immense. Suivez le Rolex Paris Masters sur Eurosport.

Arthur Fils : "Ça ne peut jamais aller trop vite. Je maîtrise, ça va vite mais c'est bien. C'est un rythme de croisière que j'aime bien. Après, si je peux aller plus vite, j'irai plus vite. Si à un moment ça doit freiner, ça ralentira, ce n'est pas si grave. Pour l'instant, je me sens bien et je suis très content.

A.F : "Je commence à grandir, j'ai de fortes ambitions, la fédération m'a super bien aidé durant toute ma jeune carrière, à un moment il faut prendre son envol. J'ai confiance en mes choix, j'espère que ça va payer et que ça m'emmènera haut. Il faut franchir un cap supplémentaire. J'ai quoi ? Quinze ans de carrière devant moi. J'ai du temps mais bon... headtopics.com

