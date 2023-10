Tirage au sort : Djokovic et Rune ont rendez-vous, Alcaraz et Monfils pas épargnés

Le tirage au sort de l'édition 2023 est connu : Novak Djokovic, de retour à la compétition, a hérité d'Holger Rune, Jannik Sinner, Andrey Rublev et Ben Shelton dans sa partie de tableau. Carlos Alcaraz composera avec Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Du côté des Bleus : Arthur Fils et Ugo Humbert joueront des qualifiés, Gaël Monfils défiera Francisco Cerundolo au 1er tour.Le décor est planté.

Pour sa grande reprise un mois et demi après son dernier match en compétition avec la Serbie en Coupe Davis, Novak Djokovic n'aura pas vraiment le droit à un tour de chauffe. Exempté de 1er tour comme les 7 autres premières têtes de série, il se lancera face à Tomas Martin Etcheverry, quart-de-finaliste à Bâle cette semaine, ou Miomir Kecmanovic.

- Gaël Monfils Mises à jour en direct: ATP Vienne TennisRegardez en direct les matchs de Tennis sur Eurosport. Regardez Frances Tiafoe - Gaël Monfils le 26/10/2023. Accédez aux statistiques et aux résultats en temps réel. Lire la suite ⮕

Gaël Monfils éliminé en 8e de finale par Frances TiafoeLa Monf' a pris le meilleur départ avant de craquer et perdre en trois manches (5-7, 6-1, 6-4) face à l'Américain en 8e à Viennes. Lire la suite ⮕

Fin de série pour Gaël Monfils, battu à Vienne par Frances TiafoeGaël Monfils, victime d'une gêne à un mollet durant le deuxième set, a fini par céder face à Frances Tiafoe (5-7, 6-1, 6-4), en huitièmes de finale du tournoi de Vienne. Après son titre à Stockholm la semaine passée, il va pouvoir souffler avant Bercy. Lire la suite ⮕

Holger Rune : « J'aime vraiment ma réputation ! »En lice cette semaine au Masters de Paris-Bercy pour défendre son titre, le Danois, 20 ans et numéro 6 mondial, assume son image d'enfant terrible des courts. Lire la suite ⮕

Tirage EuroMillions du vendredi 27 octobre: une cagnotte de 17 millions d'euros à gagnerJusqu'à vendredi 20h15, FDJ vous donne l'opportunité de remporter 17 millions d'euros avec le jeu EuroMillions. Lire la suite ⮕

Les 130 millions d’euros du tirage Euromillions ont été remportés à Levallois-PerretLe 29 septembre dernier, 130 millions d’euros ont été remportés à la loterie transnationale coorganisée par la Française des jeux. Ce jeudi l’opérateur a remis la somme aux heureux gagnants, un couple de levalloisiens. Lire la suite ⮕