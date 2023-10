Différend familial violent chez Valérie Trierweiler : la police intervient pour séparer ses deux fils

Dans l’appartement, outre Valérie Trierweiler et ses deux fils âgés de 26 et 29 ans, était également présente l’épouse de l’un d’entre eux. (Archives) LP/Frédéric Dugit

L’autre, torse nu, était plus calme. Dans l’appartement, outre Valérie Trierweiler et ses deux fils âgés de 26 et 29 ans, était également présente l’épouse de l’un d’entre eux. Selon les constatations des policiers, les deux femmes sont visiblement toutes deux désemparées par la situation à laquelle elles font face.

Une fois la situation apaisée et les deux frères ayant retrouvé leurs esprits, les policiers désentravent celui qui était attaché. Questionnée pour savoir si le plus agressif de ses fils souffre de problèmes psychiques ou d’alcool, Valérie Trierweiler a assuré que non, mais précise que ce dernier traverse en ce moment une période difficile. headtopics.com

Valérie Trierweiler a été également entendue comme témoin. Contacté, le parquet de Paris a confirmé qu’il s’agit d’une affaire liée à un différend familial qui n’a donné lieu à aucune interpellation. Il prenait des images sous les jupes de ses collaboratrices : un avocat parisien condamné pour voyeurisme

Transport fluvial : sodas, bières… les restaurants, bars et hôtels de Paris désormais livrés par la Seine « Je ne prends pas les musulmans » : un artisan de Haute-Saône condamné pour avoir refusé d’embaucher un apprenti headtopics.com

Lire la suite:

LeParisien_75 »

A l'occasion de la sortie du dernier Astérix, tentative d'explication du succès du petit gaulois.Ecoutez Le surf de l'info du 26 octobre 2023 avec Cyprien Cini. Lire la suite ⮕

Vins de Bordeaux : pour Valérie Murat, porte-parole d’Alerte aux toxiques, « le combat va pouvoir reprendre »La porte-parole d’Alerte aux toxiques a réuni les 125 000 euros nécessaires lui permettant de déposer un appel suite à sa condamnation, en 2021, pour dénigrement des vins de Bordeaux Lire la suite ⮕

Alembon: les chambres d’hôtes Au pied de la colline ont ouvert leurs portesDepuis peu, les chambres d’hôtes Au pied de la colline sont à la disposition de la clientèle. Elles sont tenues par Valérie Desloges. Lire la suite ⮕

François Hollande et Édouard Philippe ont déjeuné ensemble ce jeudi au HavreINFO LE FIGARO - À la faveur du départ de la «Transat Jacques Vabre», l’ancien président et l’ex-premier ministre ont évoqué la politique nationale et le contexte géopolitique actuel. Lire la suite ⮕

Strasbourg: un homme interpellé après avoir menacé un couple avec un couteauINFO BFM Alsace - La scène s'est déroulée à Strasbourg dans la soirée du jeudi 26 octobre. L'homme a été interpellé. Lire la suite ⮕

Mort de Nahel: le policier reste en détention provisoire après le rejet d'une nouvelle demande de mise en...INFO BFMTV. La cour d'appel de Versailles a examiné une nouvelle demande de mise en liberté du policier suspecté d'avoir tiré sur Nahel ce jeudi 26 octobre, finalement rejetée. Lire la suite ⮕