Ariana Grande annonce la sortie de son nouvel album en 2024

Ariana Grande est (enfin) de retour en 2024… Alors que son tout nouveau single, “yes and?” cartonne et que la date de sortie de son sixième album vient de tomber, Vogue fait le tour des actualités de la chanteuse américaine. Ariana Grande dévoilera son nouvel album en 2024 “See you next year” (“On se voit l’année prochaine”, en français). C’est avec cette phrase que la chanteuse américaine a annoncé, le 27 décembre dernier, son retour à la musique à travers le prisme d’Instagram.

Elle a posté sur le réseau social plusieurs clichés - dont une collection de Polaroïds avec l’ensemble de son équipe - suggérants la sortie d’un prochain album. Cela se confirme ce mercredi 17 janvier lorsque la star dévoile la date de sortie et le nom de celui-ci : Eternal Sunshine, prévu pour le 8 mars 2024. Ariana Grande n’avait pas sorti d’album depuis Positions en 2020. Au début du mois de décembre déjà, Ariana Grande avait dévoilé une série de photos et de vidéos capturées depuis son studio d’enregistrement. Un publication qui n’est pas passée inaperçue auprès de ses fans comme de ses amis





