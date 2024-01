Le Tournoi des 6 Nations 2024 : les noms des joueurs floqués sur les maillots

Le Tournoi des 6 Nations 2024 sera peut-être celui du tournant. Jusqu’ici, les six pays européens participants avaient sporadiquement pris l’initiative de floquer les noms des joueurs sur leur maillot. L’Angleterre par-ci, la France ou l’Ecosse par-là. En ce qui concerne le prochain 6 Nations, selon ce que rapporte le Telegraph, la décision aurait été prise collégialement.

Est-ce un pas décisif ? Elles ont pris la décision d’inscrire les noms de leurs joueurs sur leurs maillots lors de la prochaine édition du Tournoi. Pour la plupart des six sélections, ce ne sera pas la première fois. Les joueurs de l’Angleterre et de l’Ecosse avaient déjà joué avec leur nom floqué au-dessus de leur numéro, lors de la tournée d’automne 2022. La France s’était prise au jeu l’été dernier, contre l’Ecosse justement, au moment de préparer la Coupe du monde 2023. Dans un passé plus lointain, en 2008, le Pays de Galles avait déjà disputé le 6 Nations avec ce flocage si inhabituel dans le rugby





