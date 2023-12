Les nouveautés de Netflix pour l'année 2024

Netflix dévoile ses premières nouveautés de l’année 2024. Côté série, le mois de janvier démarre avec un thriller anglais imparable, mettant en scène Sofia Vergara dans le rôle d'une reine de cartel. Au casting, on retrouve Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jean Reno et Sam Worthington. Netflix publie également ses audiences réelles, révélant les séries les plus regardées sur la plateforme.

Parmi elles, 'Maya Stern', où une ancienne soldate tente de se remettre du meurtre brutal de son époux, et 'Taipei', où un membre d'une triade de Taipei se rend à Los Angeles pour protéger sa famille





Les chasseurs pourront se fournir en munitions chez les buralistes à partir de 2024À partir du 1er janvier 2024, les chasseurs pourront acheter des munitions directement chez leur buraliste, selon une annonce officieuse du chef du service central des armes et explosifs auprès du ministère de l’Intérieur. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux munitions pour les chasseurs en zone rurale.

Valérie Pécresse annonce une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM), a annoncé une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024, avec la création d'un passe Paris 2024 qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Île-de-France. Les montants de la tarification seront presque doublés par rapport à la tarification habituelle.

Astro 2024 : quels sont les plat préférés de chaque signe du zodiaque ?Et s’il existait un lien entre les étoiles et nos papilles ? Uber Eats a étudié les plats les plus commandés par ses utilisateurs en fonction de leur signe astrologique. Découvrez quel mets vous correspond le plus.

Calendrier JO de Paris 2024 : les grandes dates à retenir des Jeux Olympiques et ParalympiquesÀ l'approche de l'été 2024, Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, le plus grand événement jamais organisé en France. Retrouvez ici toutes les dates à retenir avant les Jeux olympiques 2024.

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

2023, l'année la plus chaude jamais enregistréeSécheresses, nappes phréatiques au plus bas, hiver particulièrement doux, incendies de forêts... 2023 restera comme l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le relevé des températures selon l'observatoire européen Copernicus. Et les perspectives sur le front climatique présentées par les scientifiques du GIEC ne sont guère réjouissantes. La répétition de ces événements climatiques pourrait plonger toute l'économie dans un avenir inquiétant. Face à ces périls, les experts et climatologues poussent les États à redoubler d'efforts pour accélérer leurs financements dans la transition. Lors de la présentation du budget 2024 au début de l'automne, le gouvernement a notamment mis l'accent sur le budget vert et les investissements de l'État supplémentaires de l'ordre de 7 milliards d'euros. Le ministre du Budget, Thomas Cazenave, avait dévoilé en avant-première pour La Tribune les grands axes de ce budget vert pour 2024

