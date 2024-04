Agression d'une collégienne à Montpellier

Une agression d'une rare violence a eu lieu mardi à la sortie du collège Arthur Rimbaud à Montpellier . Samara, une jeune collégienne , a été tabassée par une vingtaine d'individus après les cours. La jeune fille était harcelée régulièrement dans l'enceinte de l'établissement. Sa mère ne décolère pas contre l' équipe enseignante . C'est une mère désespérée qui ne décolère pas contre l' équipe enseignante du collège Arthur Rimbaud à Montpellier .

La fille d'Hassiba a été victime d'une expédition punitive à la sortie de son établissement mardi, lors de laquelle une vingtaine d'individus ont frappé violemment la jeune collégienne. Elle a une amnésie partielle. Elle me demande de lui raconter ce qui s'est passé. On dirait une coquille vide", s'inquiète la mère de la Samara, au micro d'Europe 1. Elle ne reconnaît plus sa fille sur son lit d'hôpital

