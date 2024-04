Arrivage Electro Dépôt : les AirPods 3 et d'autres produits Apple à des prix très intéressants

📆 04/04/2024 10:30:00

📰 LeParisien_75 ⏱ Reading Time:

13 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 29%

Publisher: 51%

Electro Dépôt,Airpods 3,Apple

Profitez de l'arrivée massive de produits Apple chez Electro Dépôt pour vous faire plaisir à peu de frais. Les AirPods 3, issus de la 3e génération d'oreillettes sans fil conçues par Apple, sont disponibles à un prix très intéressant sur Electro Dépôt. Ils possèdent le capteur de pression le plus évolué de toute la gamme d'oreillettes Apple et ne coûtent que 178,98 euros sur le site. Ne manquez pas cette offre et commandez dès maintenant vos AirPods 3 avec leur boîtier de charge Lightning.