Une jeune fille blessée dans une agression devant un collège à Montpellier

'Gravement blessée', la jeune fille est sortie du coma, a annoncé ce mercredi 3 avril dans la soirée le parquet de Montpellier, indiquant qu'elle sera entendue jeudi. L'agression s'est produite mardi aux alentours de 16h devant le collège Arthur-Rimbaud situé dans le quartier de La Mosson - La Paillade, au nord-ouest de Montpellier. 'L'une des personnes mises en cause', une mineure de 14 ans scolarisée dans le même établissement, a été interpellée mercredi matin.

'Elle reconnaît avoir porté des coups', a encore précisé le parquet. Deux autres mineurs, âgés de 14 et 15 ans, ont ensuite été arrêtés et sont entendus sous la même qualification de tentative de meurtre sur mineure de moins de 15 ans. L'un d'entre eux était déjà connu de la justice, toujours selon la même source.Harcèlement scolaireInterrogée par BFMTV, la mère de la collégienne agressée a expliqué qu'une de ses camarades lui 'faisait la misère depuis un an et demi deux ans

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



laprovence / 🏆 62. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Montpellier: une élève de 14 ans 'gravement blessée' par trois personnes, une mineure interpelléeUne élève de 14 ans scolarisée à Montpellier a été frappée par un groupe de trois individus. Elle est 'gravement blessée' mais 'son pronostic vital n'est désormais plus engagé'. Une mineure de 14 ans a été interpellée.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Finlande : un enfant tué et deux mineurs gravement blessés dans une fusilladeUne fusillade s’est produite mardi 2 avril matin dans une école au nord de la capitale finlandaise. Selon la police locale, un enfant a été tué et deux autres gravement blessés, tandis qu’un suspect a été arrêté. Tous sont âgés de 12 ans.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

En Finlande, un enfant tué et deux autres gravement blessés lors de tirs dans une écoleDes tirs ont fait un mort et deux blessés ce mardi matin dans une école de la banlieue d’Helsinki. Un suspect a été arrêté par la police finlandaise.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Deux patients vivent grâce à un cœur artificiel total après une greffe au CHU de MontpellierL’établissement s’affirme dans la prise en charge de l’insuffisance cardiaque avancée. Il est un des rares centres habilités en France pour l’implantation du cœur Carmat. Deux patients ont déjà bénéficié de cette prothèse de dernière génération.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Montpellier : Une élève âgée de 14 ans dans le coma après une agression devant son collègeLa collégienne a été prise à partie à la sortie de l’établissement. Après être tombée dans le coma, ses jours ne sont plus en danger, selon le parquet

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

À Montpellier, une adolescente dans le coma après une agression devant son écoleLes jours de l’adolescente de 13 ans, toujours dans le coma et souffrant d’une hémorragie cérébrale, ne sont plus en danger.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »