Reacciones variopintas al discurso del rey Felipe VI por Nochebuena

Un día después del décimo discurso del rey Felipe VI por Nochebuena y en medio de la crispación política por asuntos como la ley de amnistía o la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), las palabras del monarca han suscitado nuevamente reacciones variopintas entre quienes comparten su diagnóstico y los que, como los partidos que integran Sumar, lo critican por no aludir a la plurinacionalidad o por su falta de calado social.

Sobre la defensa de la Constitución, uno de los ejes centrales del discurso del rey, los socialistas han expresado, a través de la presidenta del partido, Cristina Narbona, que respaldan la consideración que hace de la Carta Magna "como un marco idóneo para conservar, preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España





expansioncom » / 🏆 9. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Felipe VI destaca la importancia de la Constitución de 1978 en su discurso de NochebuenaEn su décimo discurso televisado de Nochebuena, Felipe VI destaca la importancia del texto de 1978 como ejemplo de unión y convivencia entre los españoles. También menciona que este texto permitió superar divisiones y evitar conflictos.

Fuente: ExpansionBolsa - 🏆 34. / 63 Leer más »

Mensaje de Navidad del Rey Felipe VIEl Rey Felipe VI felicita la Navidad y reflexiona sobre los retos que enfrenta España en su mensaje de Nochebuena

Fuente: noticias_cuatro - 🏆 49. / 53 Leer más »

El rey Felipe VI pide unidad y responsabilidad en su mensaje de NavidadEn su mensaje de Navidad, el rey Felipe VI hace un llamamiento a la unidad y pide mayor responsabilidad a las instituciones para garantizar los intereses generales de todos los españoles. Destaca la importancia de la Constitución como valor democrático y advierte sobre los peligros de la imposición y la discordia.

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

El rey Felipe VI apela al cumplimiento de la Constitución en su mensaje de NavidadEl rey ha apelado en su mensaje de Navidad al cumplimiento de la Constitución como garantía de unión y de progreso y ha advertido de que si no se respeta la norma fundamental, “no hay democracia ni convivencia posibles”, tampoco ley, ni paz, ni libertad, sino “imposición y arbitrariedad”.

Fuente: EFEnoticias - 🏆 35. / 61 Leer más »

El rey Felipe VI reivindica el papel de la Constitución en su discurso de NavidadEl rey Felipe VI ha centrado su discurso de Navidad en "reivindicar" el papel de la Constitución en nuestro país, alertando de que "fuera de ella, no hay democracia ni convivencias posibles; no hay libertades, sino imposición; y no hay ley, sino arbitrariedad".

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

Felipe VI preside la apertura de la XV Legislatura en el CongresoFelipe VI, junto con la reina Letizia y la princesa Leonor, preside la apertura de la XV Legislatura en el Congreso, marcada por la tramitación de la ley de amnistía de los dirigentes independentistas catalanes encausados en el ‘procés’. El rey pronunciará un discurso llamando al entendimiento y el diálogo.

Fuente: EFEnoticias - 🏆 35. / 61 Leer más »