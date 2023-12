Mensaje de Navidad del Rey Felipe VI

Buenas noches. Como cada Nochebuena, tengo la oportunidad de felicitaros la Navidad y de transmitiros, junto a mi familia, nuestros mejores deseos. Es una tradición que me agrada mantener y que también me permite hacer llegar a vuestros hogares algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre los retos que se nos plantean como país. Las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos.

Una preocupación que se manifiesta, especialmente, en relación con el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos. Desde luego también con la inaceptable violencia contra la mujer o, en el caso de los jóvenes, con el acceso a la vivienda. Así pues, son muchas las cuestiones concretas que me gustaría abordar con vosotros hoy, si bien esta noche quiero centrarme en otras que también tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva. Es a la Constitución y a España a lo que me quiero referir. Este año, nuestra Constitución ha cumplido 45 año





Reacciones variopintas al discurso del rey Felipe VI por NochebuenaUn día después del décimo discurso del rey Felipe VI por Nochebuena y en medio de la crispación política por asuntos como la ley de amnistía o la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), las palabras del monarca han suscitado nuevamente reacciones variopintas entre quienes comparten su diagnóstico y los que, como los partidos que integran Sumar, lo critican por no aludir a la plurinacionalidad o por su falta de calado social. Sobre la defensa de la Constitución, uno de los ejes centrales del discurso del rey, los socialistas han expresado, a través de la presidenta del partido, Cristina Narbona, que respaldan la consideración que hace de la Carta Magna "como un marco idóneo para conservar, preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España"

