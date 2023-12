El rey Felipe VI reivindica el papel de la Constitución en su discurso de Navidad

El rey Felipe VI ha centrado su discurso de Navidad en "reivindicar" el papel de la Constitución en nuestro país, alertando de que "fuera de ella, no hay democracia ni convivencias posibles; no hay libertades, sino imposición; y no hay ley, sino arbitrariedad". "Fuera de la Constitución, no hay no hay una España en paz y libertad", ha alertado.

Así, el monarca ha pedido a "todas las instituciones del Estado" que conduzcan a la población "con la mayor responsabilidad" y procuren "siempre los intereses generales de todos los españoles con lealtad a la Constitución". "Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas, y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala", ha declarado. En la misma línea, el rey ha subrayado que "gracias a la Constitución, conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas





