Nuevo paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros para responder al impacto de la guerra en Ucrania y el incremento de precios

El nuevo paquete que ha aprobado hoy el último Consejo de Ministros es el octavo impulsado por el Ejecutivo para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania y el incremento de precios, una movilización de recursos que, hasta ahora, asciende a unos 47.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros de este año para explicar este decreto anticrisis, un texto que supone rebajas en impuestos y beneficios fiscales por más de 2.500 millones de euros durante el año 2024. Pese a este despliegue de recursos, Sánchez ha asegurado que el nuevo paquete de medidas 'se contextualiza en el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal'. 'El Gobierno de España mantiene su compromiso de lograr un déficit público del 3% del PIB durante el año 2024 tenemos también marcada una reducción de la deuda pública al 106%', ha subrayado el jefe del Ejecutiv





informativost5 » / 🏆 3. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Último Consejo de Ministros de 2023: se aprueba nuevo paquete anticrisisEl Gobierno español aprueba su octavo paquete anticrisis en el último Consejo de Ministros de 2023. Se espera que se mantenga el IVA del 4% en alimentos de primera necesidad y que decaiga el mecanismo 'ibérico' que desacopla el precio de la electricidad del gas natural.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de EstadoEl Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado debido a la falta de reconocido prestigio jurídico. Algunos interpretan esta decisión como un ataque al Gobierno y una muestra de la guerra judicial contra las políticas progresistas.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

No has terminado tu compraNo has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. OPINIÓN | 'El rey acabará cancelado por falta de audiencia', por Isaac Rosa. Será una de las medidas económicas, para prolongar el decreto anticrisis, que se aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros. Una madre soltera, a juicio contra Blackstone: “Desahuciar no les saldrá gratis, ahora nos toca demandar a nosotras”, que aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros, la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2025. Un hogar para mayores vulnerables, abocado al desahucio en la zona alta de Barcelona: 'No tenemos adónde ir'. La formación explica, a través de un comunicado, que 'ha conseguido' que el Gobierno incluya 'finalmente en el próximo que se prohíban los desahucios de personas vulnerables hasta el 2025'

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

El Gobierno español aplaza medidas anticrisis hasta 2024El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su última comparecencia del año para sacar pecho de las medidas anticrisis que el Consejo de Ministros ha decidido aplazar durante 2024.

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

David Bisbal se convierte en el nuevo embajador de Enrique TomásEl cantante David Bisbal se une a la marca Enrique Tomás como embajador, compartiendo valores y objetivos. La campaña de Navidad busca conectar con la gente y transmitir la sensación de estar en casa al disfrutar de un plato de Jamón Enrique Tomás.

Fuente: Mknews_es - 🏆 36. / 61 Leer más »

El fiasco de la actuación de Año Nuevo en Times SquareUno de los momentos más inolvidables de su carrera fue el bochornoso concierto que ofreció en la fiesta televisada de año nuevo en 2018. Los problemas comenzaron cuando, al cantar el Auld Lang Syne, a Carey se la veía incómoda al no poder escuchar a sus coros y tampoco podía mantener el equilibrio. En el segundo tema de su repertorio, Emotions, al continuar los problemas con el sonido y al no poder coordinar el playback con sus labios prefirió poner al público a cantar. “Voy a dejar que la audiencia cante”, manifestó. Histórico. "Jennifer, ¿quién? No la conozco". Como buena diva, Mariah es la jefa absoluta del shade hacia otras artistas. A principios los años 2000, afirmó ante una televisión extranjera que empezaron a preguntarle por la opinión que tenía de otras artistas que no sabía quién era Jennifer Lopez con su ya eterno: "No la conozco, no sé quién es". La duda se la han planteado después con los años porque obviamente han coincidido alguna que otra vez y siempre alude a lo mismo

Fuente: smoda - 🏆 60. / 50 Leer más »