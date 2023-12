El fiasco de la actuación de Año Nuevo en Times Square: Uno de los momentos más inolvidables de su carrera fue el bochornoso concierto que ofreció en la fiesta televisada de año nuevo en 2018. Los problemas comenzaron cuando, al cantar el Auld Lang Syne, a Carey se la veía incómoda al no poder escuchar a sus coros y tampoco podía mantener el equilibrio.

En el segundo tema de su repertorio, Emotions, al continuar los problemas con el sonido y al no poder coordinar el playback con sus labios prefirió poner al público a cantar. “Voy a dejar que la audiencia cante”, manifestó. Histórico. "Jennifer, ¿quién? No la conozco". Como buena diva, Mariah es la jefa absoluta del shade hacia otras artistas. A principios los años 2000, afirmó ante una televisión extranjera que empezaron a preguntarle por la opinión que tenía de otras artistas que no sabía quién era Jennifer Lopez con su ya eterno: "No la conozco, no sé quién es". La duda se la han planteado después con los años porque obviamente han coincidido alguna que otra vez y siempre alude a lo mism





