El Gobierno español aplaza medidas anticrisis hasta 2024

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su última comparecencia del año para sacar pecho de las medidas anticrisis que el Consejo de Ministros ha decidido aplazar durante 2024. “Este Gobierno no va a abdicar nunca de su principal tarea que es mejorar y proteger a las familias con medidas valientes, como las que voy a detallar”, ha dicho este miércoles en referencia a la prórroga parcial del escudo social para combatir los efectos de la inflación y la crisis energética.

Se trata del octavo paquete impulsado por el Ejecutivo, cuyo coste ha supuesto hasta ahora la movilización de más de 40.000 millones de euros. Las ayudas, sin embargo, han sufrido algunas importantes modificaciones. El Gobierno ha decidido subir del 5% al 10% la tasa del IVA aplicada a la electricidad durante todo el año 2024. Se trata de un aumento que, en cualquier caso, sigue lejos del 21% en el que situaba antes de la crisis energética. El resto de impuestos energéticos también se irán recuperando de forma paulatin





