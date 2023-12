Reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no invita al optimismo

La cuarta reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en año y medio, que ambos dirigentes mantendrán este viernes, no invita al optimismo. En el mejor de los escenarios habría un acercamiento para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término “disminuidos” en alusión a las personas con discapacidad, como demandan los colectivos del sector. Pero ni siquiera eso está claro.

Los augurios no pueden ser más funestos tras el cruce de reproches y malas palabras que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se dedicaron este miércoles en el pleno del Congreso. “¿Usted tiene algún principio?”, le espetó Feijóo a Sánchez. “Supérelo ya”, le aconsejó, por su parte, el presidente a líder del PP, en alusión a los resultados electorales del 23-J. Sánchez dijo que Feijóo tiene desde entonces una “expresión avinagrada” y que está “instalado en el berrinche”. El popular acusó al presidente de “engañar a todo el mundo





