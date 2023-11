El Congreso de los Diputados vota la investidura de Pedro Sánchez

El Congreso de los Diputados vota este jueves la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, que previsiblemente revalidará su mandato con mayoría absoluta. En la segunda jornada del debate de investidura en el pleno del Congreso toman la palabra los portavoces de EH Bildu, PNV y del grupo mixto, integrado por UPN, BNG y CC, además de Sánchez, que intervendrá para responder a esas formaciones. Sigue en streaming el debate de investidura a partir de las 9.

00 horas: El PSC no teme la amenaza de Junts El primer secretario del PSC, Salvador Illa, considera que Junts es "gente seria" y que, por tanto, "cuando firman un acuerdo, lo cumplen". De este modo ha respondido en Catalunya Ràdio a la pregunta de si está seguro de que Junts votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez este jueves en primera vuelta. De hecho, Illa ha dicho que no le consta el malestar que expresó este miércoles Junts por el tono de Sánchez en su primer turno de intervenció

ELDİARİOES: Vox presenta querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y JuntsEl líder de Vox, Santiago Abascal, ha presentado una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts en el Tribunal Supremo por tres presuntos delitos. Además, Vox ha pedido medidas cautelares para paralizar la investidura de presidente del Gobierno en funciones.

20M: Junts advierte a Pedro Sánchez que no le apoyará sin avancesLa portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha querido dejar claro al socialista Pedro Sánchez que su formación, aunque ha firmado un acuerdo para apoyar su investidura, no le apoyará ninguna iniciativa si no hay avances.

20M: Blindan el Congreso de los Diputados para la investidura de Pedro SánchezCerca de 1.600 policías han blindado el Congreso de los Diputados y las calles aledañas para garantizar la seguridad durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. El líder del PSOE expondrá su nuevo programa de Gobierno y pedirá la confianza a la Cámara para revalidar su mandato en la Moncloa en un debate que se prevé tenso por la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha expresado que está a la espera de analizar la ley de amnistía y que no ha mostrado preocupación por su contenido.

PUBLİCO_ES: El Congreso de los Diputados blindado para la investidura de Pedro Sánchez⭕Sigue en DIRECTO las últimas noticias de la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez, el discurso, reacciones y la última hora ➡ El Congreso de los Diputados ha sido blindado con más de 1.600 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para evitar altercados

