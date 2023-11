Blindan el Congreso de los Diputados para la investidura de Pedro Sánchez

Cerca de 1.600 policías han blindado el Congreso de los Diputados y las calles aledañas para garantizar la seguridad durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que empieza al mediodía (12.00 horas). El líder del PSOE expondrá su nuevo programa de Gobierno y pedirá la confianza a la Cámara para revalidar su mandato en la Moncloa en un debate que se prevé tenso por la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas.

Reynders no expresó "ninguna preocupación" El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este miércoles que está a la espera de que los servicios jurídicos de la Comisión Europea analicen en detalle la ley de amnistía, al tiempo que ha querido dejar claro que cuando requirió información al Gobierno no expresó "ninguna preocupación" por el contenido. "No he expresado ninguna preocupación, solo he pedido recibir el texto, ahora está hecho. Evaluaremos y emprenderemos un diálogo con el Gobierno español", ha indicado el liberal belga en declaraciones a la prensa en Brusela

El Congreso fija para el miércoles y jueves el pleno de investidura de Pedro SánchezArmengol lanza un mensaje a favor del "diálogo y el consenso" para suavizar las protestas en las calles y determinados discursos políticos en vísperas del debate de investidura

Debate de investidura en el Congreso de los DiputadosEl Congreso de los Diputados acoge el miércoles y jueves un debate de investidura en el que Sánchez tiene asegurados 179 votos a favor

El PP acusa a Sánchez de acabar con el PSOE y Vox pedirá al Supremo suspender su investiduraEl PSOE busca registrar esta semana la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.

Sánchez afronta su primera investidura por mayoría absoluta en un Congreso blindado ante los radicalesEl líder del PSOE se somete a su cuarta investidura, y la primera en la que obtendrá mayoría absoluta. Con más apoyos que nunca, Pedro Sánchez afronta la primera jornada de debate con un incremento de la tensión en las instituciones y las calles que obliga a blindar el Congreso.

Los acuerdos de Pedro Sánchez para conseguir los apoyos en la investidura, en la viñeta gráficaAlfredo Boto escenifica en la viñeta gráfica el arduo trabajo del PSOE para lograr un acuerdo con Junts.

Debate de investidura de Pedro Sánchez 2023: fecha y horario de la primera votaciónLa investidura de Pedro Sánchez se celebrará esta semana y tendrá, según lo previsto, una única votación.

