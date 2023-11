Junts advierte a Pedro Sánchez que no le apoyará sin avances

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha querido dejar claro al socialista Pedro Sánchez que su formación, aunque ha firmado un acuerdo para apoyar su investidura, no le apoyará ninguna iniciativa si no hay avances. "Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte. Se lo digo ahora, porque está a tiempo de desistir", ha espetado.

En su discurso del debate de investidura, ha reafirmado su apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y su apuesta por la independencia de Cataluña, y ha subrayado que se equivoca quien piense que este acuerdo de investidura supone pasar página. En este contexto, ha destacado que lo que se ha hecho ha sido "transformar las vicisitudes en oportunidades", desde el convencimiento de que está demostrado que "ignorar" o "silenciar" los problemas no los soluciona. "Sería hipócrita políticamente negar que tenemos visiones radicalmente diferentes, pero hay algo que nos une como elemento central: el progreso y la estabilidad de Cataluña", ha destacado. "No engañamos a nadie, somos fieles a nuestros derecho

