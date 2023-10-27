وداعًا جوليا يتصدر إيرادات دور العرض المصرية في أول أيام عرضه

جدير بالذكر أن الفيلم حصل على عروض كاملة العدد، ومن المقرر أن يستمر الاحتفاء بالفيلم وبطاقم عمله حيث سيقام عرض للفيلم يوم السبت 28 أكتوبر في سينما زاوية الساعة 7 مساءً بحضور المخرج محمد كردفاني والمنتجين أمجد أبوالعلاء ومحمد العمدة والبطلين إيمان يوسف ونزار جمعة، إذ ستجري مناقشة مع الجمهور بعد الفيلم.

وكانت عروضه قد انطلقت في 12 سينما في جميع أنحاء الجمهورية أضيفت إليها بعد ذلك 7 سينمات أخرى ليصبح مجموع دور العرض 19. بعد تغلبه على تايلور سويفت..ارتفاع طفيف في إيرادات فيلم دي كابريو الجديد مخرج فيلم وداعا جوليا يلتقي جمهور سينما زاوية.. السبت

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب. headtopics.com

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم.

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

ElBaladOfficial »

'وداعًا جوليا' يتصدر إيرادات السينمات المصرية في أولى أيام عرضهتصدر الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» الإيرادات في أولى أيام عرضه في دور العرض المصرية، وهو من إخراج محمد كردفاني وإنتاج أمجد أبوالعلاء. اقرأ أكثر ⮕

«وداعًا جوليا» يتصدر إيرادات السينمات المصرية في أول أيام العرضتصدر الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» إيرادات الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر في أولى أيام عرضه السينمات المصرية، وهو من إخراج محمد كردفاني وإنتاج أمجد أبوالعلاء. اقرأ أكثر ⮕

«وداعًا جوليا» ينافس على الصدارة بدور العرض المصرية في أول أيام عرضهتصدر الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» الإيرادات بأول أيام طرحه بدور العرض المصرية، وهو من إخراج محمد كردفانيء، وحقق إيرادات تخطت 169 ألف جنيه. اقرأ أكثر ⮕

عرض الفيلم السوداني «وداعا جوليا» في سينما زاوية السبت المقبلمنذ انطلاقة الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» للمخرج محمد كردفاني في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر، وهو يشهد إقبالًا جماهيريًا لافتًا للأنظار اقرأ أكثر ⮕

أبطال يدافعون عن الكرامة .. رسالة من السوداني نزار جمعة للشعب الفلسطينيوجه الفنان السوداني نزار جمعة بطل فيلم وداعا جوليا الذي يعرض حاليا في دور العرض اقرأ أكثر ⮕

'فوى فوى فوى 'يتخطى الـ 26 مليون جنيه فى السينمات منذ طرحه بدور العرضحصد فيلم 'فوى فوى فوى' أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 154 ألف جنيه في دور العرض السينمائية المختلفة، ليتخطى بتلك الرقم 26 مليوناً و680 ألف جنيه وذلك منذ طرحه في دور العرض السينمائى. اقرأ أكثر ⮕