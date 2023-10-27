وسط إقبال جماهيري.. خالد جلال يفتتح مسرحية يوم عاصم جدا بمسرح السلام

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الكوميدى الجديد"يوم عاصم جدا"، بحضور الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، أمس الخميس، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وسط اقبال جماهيري كبير .

من جانبه قال المخرج خالد جلال، إن العرض ضمن سلسلة العروض بخطة البيت الفني للمسرح التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار"٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" فى المسرح القومي بالعتبة .

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، ويقدم يوميا عدا يوم الثلاثاء، وتدور أحداث المسرحية في منزل عاصم السرياقوسي الذي يعيش فيه أحفاده بعد أعوام من وفاته هو وزوجته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي . headtopics.com

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خالد جلال يفتتح مسرحية 'يوم عاصم جدا' وسط حضور جماهيري كبيرخالد جلال يفتتح مسرحية 'يوم عاصم جدا' وسط حضور جماهيري كبير اقرأ أكثر ⮕

وسط إقبال جماهيرى كبير..خالد جلال يفتتح مسرحية 'يوم عاصم جدا 'افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الكوميدى الجديد اقرأ أكثر ⮕

خالد جلال يفتتح مسرحية 'يوم عاصم جدا' على مسرح السلامافتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الكوميدى الجديد 'يوم عاصم جدا'. اقرأ أكثر ⮕

خالد جلال يفتتح مسرحية «يوم عاصم جدًا» على مسرح السلامافتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الكوميدي الجديد 'يوم عاصم جدًا'، بحضور الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، أمس الخميس، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وسط إقبال جماهيري كبير. اقرأ أكثر ⮕

وسط إقبال جماهيرى كبير.. خالد جلال يفتتح مسرحية «يوم عاصم جدا»افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الكوميدي الجديد «يوم عاصم جدا». اقرأ أكثر ⮕

حضور جماهيري كبير في الليلة الافتتاحية العرض الكوميدي يوم عاصم جدا بمسرح السلامشهد افتتاح العرض المسرحى الكوميدى الجديد "يوم عاصم جدا" حضورا جماهيريا كبيرا، مساء أمس الخميس على مسرح السلام بشارع القصر العيني. اقرأ أكثر ⮕