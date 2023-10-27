أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك"الزمالك يتلقي أول خسارة له هذا الموسم بالدوري بعد الهزيمة من فريق إنبي بنتيجة 1/2".ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبيقرر الإعلامي خالد الغندور إيقاف جميع الفعاليات الخاصة بـ كرة القدم بسبب أحداث غزة وقصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في القطاع...... اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من أوسوريو بعد خسارة الزمالك أمام إنبيأكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه سيطر بشكل كبير على مجريات الأمور في مباراة إنبي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

بطاقة صفراء وحيدة .. الزمالك يتعادل مع انبي 1 1 في الشوط الأولتعادل فريق الزمالك أمام انبي بهدف لكل بينهما في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبيأدرك أحمد سيد زيزو هدف التعادل لفريق الزمالك أمام انبي من ركلة الجزاء فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

الليلة.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام إنبي بالدورييخوض فريق الزمالك، مواجهة صعبة، أمام فريق إنبي، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز . اقرأ أكثر ⮕

ركلة جزاء مرفوضة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك وإنبي بعد ربع ساعةسيط التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك ونظيره انبي بعد مرور ربع ساعة فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕