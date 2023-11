كيف تمنع التطبيقات من استخدام الـGPS أو الكاميرا على هاتفك؟

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > حدد تطبيقًا > الأذونات أو الأمان والخصوصية > الخصوصية ثم حدد مدير الأذونات (حسب إصدار Android لديك).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: استخدمت أطفالها لجذب المشاهدات.. البلوجر هبة سيد من وراء الكاميرا إلى خلف القضباناستخدمت أطفالها لجذب المشاهدات البلوجر هبة سيد من وراء الكاميرا إلى خلف القضبان | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: إيلات تتعرض لضربة صاروخية.. الجيش الإسرائيلي: هجوم جديد من اليمنصواريخ الاعتراض من منظومة "حيتس" أو نظام آخر على الطراز نفسه

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمنوافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة «الدفعة التاسعة»، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من راغبى الالتحاق بالعمل الشرطى «معاونى أمن» من الذكور والإناث لهذا العام.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: استخدام الروبوتات بدلًا من الإنسان في المستودعات يثير الجدلبدأت شركة أمازون استخدام روبوت على شكل إنسان لرفع وحمل الصناديق في مستودعاتها في خطوة من شأنها إثارة الجدل حول تأثير التكنولوجيا على الوظائف.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: هل يجمع CHATGPT بيانات المستخدم الشخصية؟.. باحث أمن المعلومات يردأصبح من الممكن استخدام Chat GPT في مصر، الذي جرى تطويره من شركة Open AI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهو تطبيق معتمد على الذكاء الاصطناعي.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: سوهاج تستعد للشتاء مبكرا.. تجهيز 12 مخرا و23 سد إعاقة وحواجز حماية وبحيرات صناعية.. المحافظ يوجه بمراجعة المخرات والسدود وإزالة الحشائش والمخلفات.. واللوادر والحفارات والأوناش أهم معدات مجابهة السيول.. صورسوهاج من المحافظات التي من المحتمل أن تتعرض لمخاطر السيول، حيث تشهد عدة مراكز من خلال الرصد على مدار السنوات الماضية مثل دار السلام أو ساقلته وطهطا

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕