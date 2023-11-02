هل يجمع CHATGPT بيانات المستخدم الشخصية؟.. باحث أمن المعلومات يرد

ويتم تدريب شات جي بي تي على كمية هائلة من البيانات المكتوبة على الإنترنت، ويتعلم من الأنماط والتركيبات اللغوية الموجودة في هذه البيانات، ويمكن استخدامه للمحادثات العامة، وتقديم المعلومات، والمساعدة في حل المشكلات، وتوليد النصوص الإبداعية، والعديد من التطبيقات الأخرى.على بيانات شخصية أو معلومات عن المستخدم وهل هناك مخاطر من ذلك؟، وكيفية استخدامه مجانا؟، وهو ما رد عليه المهندس كريم جلال، الباحث في أمن المعلومات ومدير مخاطر الاحتيال والتوجه والحوكمة بالقطاع المالي في تصريحات لـ«الوطن».
وذكر الباحث في أمن المعلومات، أنّ المحادثات ما بين المستخدم والروبوت أو ChatGPT تظل مسجلة لديه ولا يمكن حذفها، إذ يعتبر أداة لمساعدة الشخص.منها التي تحتوي على مخاطر، ولكن ChatGPT يعمل على مساعدة المستخدم ويجمع المعلومات عن الشخص نفسه من خلال الأسئلة التي يطرحها، إذ إنه يعلم من خلاله ما يفضله من أجل الرد عليه فيما بعد بطريقة يستفاد منها في تخصصه، أي يكون على دراية بهدفه، بناء على التحليلات التي يقوم بها.
وأكد أن شات جي بي تي، يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأشياء، مثل توفير المعلومات، والمساعدة في حل المشكلات، وإجراء المحادثات العامة، وتقديم النصائح والإرشادات وكتابة مقالات، وغيرها.في ذكرى ميلاده.. حكاية مشهد أبكى الفنان سامي العدل على الهواءطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي
مصر عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕