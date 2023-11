الإلكترونية تناقش الاخبار المحلية والعالمية وتصدر عن جريدة الفجر المصرية و يرأس تحريرها عادل حمودة وتتابع الاخبار فى مجالات السياسة والفن والرياضة والأخبار العالمية والعربية لحظة بلحظة بالأضافة الى قسم خاص للفيديوهات والصور الحصريةرئيس جامعة المنوفية يلتقي رئيس محكمة شبين الكوم الكلية والمحامي العامأسعار السمك البلطي والماكريل اليوم 2-11-2023 فى مصر.. البلطي يصل إلى 70 جنيهًاتعرف على توقعات برج العذراء اليوم 2 نوفمبر 2023

جريدة الفجر: أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1-11-2023 في محافظة البحيرةتقدم بوابة “الفجر” خدمة لقرائها ومتابعيها، بنشر أسعار حديد التسليح اليوم بمحافظة البحيرة، والتي شهدت استقرارا.

جريدة الفجر: حالة الطقس اليوم الأربعاء 1-11-2023 في محافظة البحيرةتقدم بوابة “الفجر” الإلكترونية خدمة لقرائها ومتابعيها بتقديم حالة الطقس بمحافظة البحيرة، وذلك طبقا للتوقعات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية.

جريدة الفجر: أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 1-11-2023 في محافظة البحيرةتقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أسعار الأسماك في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حيث تشهد الأسعار ثباتا في الأسعار بجميع منافذ المحافظة.

جريدة الفجر: أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 1-11-2023 في أسواق محافظة البحيرةتقدم بوابة “الفجر” خدمة لقرائها ومتابعيها بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حيث شهدت أسعار اللحوم استقرارا بمدن ومراكز المحافظة.

جريدة الفجر: أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 1-11-2023 في محافظة قناترصد بوابة “الفجر”، حركة أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة قنا، حيث استقرت أسعار الأسمنت، بعد شهدت ارتفاعا بمقدار من 100 إلى 200 جنيه.

جريدة الفجر: تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-11-2023تقدم بوابة “الفجر” الإلكترونية، مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء، في مدن ومراكز محافظة قنا، وتشمل مواقيت الصلاة اليوم، صلاة «الظهر، العصر، المغرب، العشاء».

