قرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونز

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، قرار جديد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بشأن مشاركة إمام عاشور في المواجهة المقبلة مع صن داونز الجنوب أفريقي. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة صن داونز يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي. أوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": كولر استقر على إعادة إمام عاشور مرة أخرى لقائمة الفريق الأحمر في المواجهة المقبلة مع صن داونز بعد غيابه عن لقاء الذهاب.

أضاف: كان هناك بعض الخلافات بين الطرفين، والتي أدت إلى تخلفه عن السفر والمشاركة في مباراة الذهاب، ولكن الأمور تم حلها وإعادة العلاقة لطبيعتها مرة أخرى. وأتم تصريحاته: الجهاز الفني يعلم جيدا أهمية تواجد إمام عاشور في المباراة، لما يملكه من إمكانيات، في ظل قوة المنافس، وأهمية المواجهة من أجل التأهل للمباراة النهائية. جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، استبعد من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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