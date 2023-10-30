الزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة.. ويعلن تعيين المتحدث الرسمي

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، أولى الاجتماعات بشكل رسمي، بعد الفوز بأصوات الجمعية العمومية في الانتخابات الماضية.

وعلم موقع مصراوي، أن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، يقام اليوم في السادسة مساء، بمقر النادي بميت عقبة، وسوف يشهد مناقشة العديد من القرارات وعلى رأسها إعلان اسم المتحدث الرسمي. وأوضح المصدر، أن النادي استقر على تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثا، في الفترة المقبلة، بجانب تحديد مهام كل عضو في المجلس. ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عدد من القرارات عقب انتهاء الاجتماع.

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