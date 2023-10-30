'البالون دور'.. موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

كتب- محمد القرش تقام اليوم الإثنين حفل جائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول سنويا في العاصمة الفرنسية باريس من أجل أختيار أفضل لاعب في الموسم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر. وستنقل قناة "بي إن سبورت" المفتوحة حفل الكرة الذهبية "البالون دور" على الهواء مباشرة. وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، أبرزهم ميسي ومحمد صلاح بالإضافة إلى إيرلينج هالاند و كيليان مبابي.

وإليكم قائمة أفضل 30 لاعبا في العام: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان وإنتر ميامي) محمد صلاح (ليفربول) إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) كريم بنزيما (ريال مدريد واتحاد جدة) جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) بوكايو ساكا (آرسنال) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي) أندريه أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان) جود بيلينجهام (ريال مدريد وبوروسيا دورتموند) كولو مواني (فرانكفورت وباريس سان جيرمان) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)...

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