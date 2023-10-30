قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف إمام عاشور نجم الأهلي في المشاركه مع الفريق أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وأكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن محمود الخطيب رئيس النادي طلب من خالد بيبو مدير الكرة إخطار مارسيل كولر والجهاز الفني بعدم الحديث عن أزمه أمام عاشور أمام الإعلام هجوم عنيف من شوبير على حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. تفاصيل تشكيل خاطئ |تعليق صادم من شوبير على أداء الأهلي أمام صن داونز وأضاف أن الخطيب طلب سرعة إنهاء أزمة أمام عاشور خاصة وأن كولر أعلن عن سبب غياب أمام عاشور عن قائمة النادي الأهلي وهو أدائه الباهت في المران

قرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونزقرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونزقرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

خلاف كولر وإمام عاشور.. سيف زاهر يكشف مفاجأة جديدة تنهي الأزمةكشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة جديدة بشأن أزمة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعب المارد إمام عاشور، في الساعات القليلة الماضية. اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل أزمة إمام عاشور مع كولر وغموض موقف كهربا من مواجهة صن داونزكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد استبعاده من قائمة الفريق. اقرأ أكثر ⮕

'مينفعش يخرج عن الإطار'.. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولرمينفعش يخرج عن الإطار شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'مينفعش يخرج عن الإطار'.. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولرمينفعش يخرج عن الإطار شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕