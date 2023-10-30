قصف مستمر وتهديد بالإخلاء.. هل يكرر الاحتلال مأساة مستشفى المعمداني في 'القدس'؟

تعتبر المدينة الساحلية الفلسطينية محاصرة تحت الظلام والدمار، حيث تستهدف الغارات الإسرائيلية المنازل والمنشآت الحيوية، وترتفع حصيلة الضحايا المدنيين بشكل مستمر.
تفتقد المستشفيات إلى الموارد الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى، وتعاني البنية التحتية من أضرار جسيمة تؤثر على حياة السكان. حياة في عزلةتزامنًا مع القصف العنيف، انقطعت الكهرباء والانترنت في غزة، ما جعل المدينة منعزلة عن العالم الخارجي وضعف قدرتها على التواصل والحصول على المساعدة الإنسانية.
يزداد القلق بشأن تصاعد العنف والتوتر في المنطقة، مع تزايد التقارير عن زحف بري من القوات الإسرائيلية في شرق غزة واشتباكات عنيفة، حيث تدعو الفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين الأبرياء. headtopics.com
التهديد بإخلاء مستشفى القدستشهد غزة حالة إنسانية مأساوية جراء القصف المكثف وانقطاع الاتصالات والانترنت، حيث يعيش السكان في ظروف صعبة ومروعة، يعانون من نقص حاد في الموارد الأساسية مثل المياه والكهرباء والغذاء والدواء.
صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالليلة الماضية، بأن الاحتلال الإسرائيلي أمرهم بالمغادرة، بعد انقطاع دائم للانترنت والكهرباء لمدة يومين، ولجوء فوق الـ12 ألف نازح إلى مجمع الشفاء الطبي بمستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة. headtopics.com
وقالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لسكاي نيوز عربية:"نشعر بالقلق الشديد على سلامة الطواقم العاملة في مستشفى القدس".