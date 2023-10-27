سون يعادل رقم ساديو ماني في البريميرليج

قاد سون فريقه توتنهام للفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، على حساب كريستال بالاس بنتيجة (2-1).

وأحرز سون هدف الفريق اللندني الثاني في الدقيقة (66)، ليقوده للحفاظ على صدارة جدول الترتيب بالجولة العاشرة.وتساوى سون مع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول السابق، في عدد الأهداف المسجلة بالدوري الممتاز. جدير بالذكر أن سون سجل جميع أهدافه بالبريميرليج بقميص الفريق اللندني، خلال 278 مباراة، فيما وصل ماني إلى ذلك السجل التهديفي مع ساوثهامبتون وليفربول في 263 مباراة.هل يرحل أوسوريو عن الزمالك بعد الخسارة من إنبي؟

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