وكالات الأمم المتحدة تعلن فقدان الاتصال بموظفيها فى غزة

أفادت العديد من وكالات الأمم المتحدة، أنها فقدت الاتصال بموظفيها المحليين فى قطاع غزة، قائلين:"يبدو أن معظم قدرات الاتصال فى القطاع قد توقفتونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قوله على (تويتر) إن "المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها وكذلك مع منشآتها الصحية والعاملين الصحيين وبقية شركائنا الإنسانيين على الأرضوأضاف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية فى فلسطين لين هاستينجز، أن "غزة فقدت الاتصال...
أفادت العديد من وكالات الأمم المتحدة، أنها فقدت الاتصال بموظفيها المحليين فى قطاع غزة، قائلين:"يبدو أن معظم قدرات الاتصال فى القطاع قد توقفتونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قوله على (تويتر) إن "المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها وكذلك مع منشآتها الصحية والعاملين الصحيين وبقية شركائنا الإنسانيين على الأرضوأضاف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية فى فلسطين لين هاستينجز، أن "غزة فقدت الاتصال بالعالم الخارجى وسط تقارير عن قصف مكثف". وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، فى منشور لها على موقع تويتر إنها "تشعر بقلق بالغ" بشأن فريقها فى غزة بعد أن فقدت الاتصال بهمالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل