سون يعادل رقم ساديو ماني المميز بالبريميرليج

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لفوز جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، والذي تحقق على حساب كريستال بالاس بنتيجة (2-1). وسجل سون، هدف الفريق اللندني الثاني في الدقيقة (66)، ليقوده للحفاظ على صدارة جدول الترتيب بالجولة العاشرة.وتساوى الهداف الكوري الجنوبي بذلك مع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول السابق، في عدد الأهداف المسجلة بالدوري الممتاز.

وسجل سون كافة أهدافه بالبريميرليج بقميص الفريق اللندني، خلال 278 مباراة، فيما وصل ماني إلى ذلك السجل التهديفي مع ساوثهامبتون وليفربول في 263 مباراة.

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