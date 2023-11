سعر جرام الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر.. السوق يترقب قرار 'المركزي'

خلال شهر أكتوبر ارتفع الذهب بنسبة 7.3% ليربح 135 دولار للأونصة ويسجل أكبر ارتفاع شهري منذ مارس الماضي، ويمحو بذلك جميع الخسائر التي سجلها الذهب خلال الربع الثاني والثالث من العام مجتمعين، حيث كان المعدن النفيس قد شهد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5% وخلال الربع الثالث بنسبة 3.7%، وفق رصد تحليلي لحركة الذهب من جولد بيليون.

استطاع الذهب اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي ليغلق تداولات الأسبوع أعلى هذا المستوى، ولكن مع بداية الأسبوع الجاري بدأ الذهب تصحيح سلبي دفعه إلى مستوى الدعم 1975 دولار للأونصة خاصة مع انتظار الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم، وبيانات تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة القادمة.

السبب الرئيسي وراء الارتفاع القياسي لأسعار الذهب خلال شهر أكتوبر هو الحرب في الشرق الأوسط التي تسببت في زيادة الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية ليكون الذهب هو الاستثمار الأفضل في الأسواق. في المقابل نجد أن الدولار الأمريكي أيضاً حقق أداء إيجابي خلال الشهر الماضي سواء بسبب الدعم من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع والتي تظهر مرونة الاقتصاد الأمريكي وتقبله لمزيد من التشديد النقدي، أو بسبب اعتباره ملاذ آمن أيضاً في الأسواق المالية.

حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات خلال شهر أكتوبر بنسبة 0.6% وسجل خلال الشهر أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2022 عند 107.033ليعد ارتفاع الدولار في شهر أكتوبر ارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

