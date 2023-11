لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تجتمع اليوم لحسم أسعار الفائدة

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز.. صورالخارجية الأردنية تعلن استدعاء سفيرها لدى إسرائيل إلى المملكة فوراًاستدعاء الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة لاتهامهما فى قضية شيك بدون رصيد

BALADTV: موعد اجتماع البنك المركزي.. ما مصير أسعار الفائدة ؟تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها السابع خلال العام الجاري 2023، وذلك لمناقشة مصير أسعار الفائدة.

ALBAWABANEWS: بين توقعات الإبقاء والرفع 1%.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة غدًاتباينت توقعات المحللين الاقتصاديين بشأن القرارات المرتقبة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل لتحديد أسعار الفائدة.

AKHBARELYOM: البنك المركزي يعلن سعر الفائدة في مصر غدا .. وسط تباين التوقعاتتحدد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع، غدا الخميس 2 نوفمبر 2023، سعر الفائدة في مصر.

BALADTV: الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%قررت لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء 1-11-2023، عند 5.25% - 5.5%.

BALADTV: أسعار الذهب في مصر بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة.. تحرك سريعقررت لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم الأربعاء 1-11-2023، لتصل عند

YOUM7: الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 5.25 و 5.50%قررمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء لحسم أسعار الفائدة، تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 و 5.50 %

