مارك روتى يدخل خط السباق على منصب الأمين العام لحلف الناتو.. رئيس حكومة هولندا يتمنى المنصب فى لقاء إذاعى ويصقل أوراق اعتماده بالتعاون مع إدارة بايدن.. وعلاقته المستقرة بترامب تدعم موقفه

وعندما بدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة فاترة بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من طراز F-16، أخذت هولندا زمام المبادرة في يوليو - إلى جانب الدنمارك - في إنشاء مركز تدريب في رومانيا واحتمال نقل الطائرات المتطورة إلى كييف، واستغرق الأمر من الولايات المتحدة حتى أكتوبر للموافقة أخيرا على المشاركة في قيادة المبادرة.

