التضامن: برامج توعوية لحماية الشباب من المخدرات بالمناطق بديلة العشوائيات

والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس إدارة الصندوق فى المؤتمر السنوى الثالث والثلاثين لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، تحت عنوان " الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية فى ضوء رؤية مصر 2030" بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وبمشاركة عمداء كليات الخدمة...

ويأتى ذلك فى إطار رؤية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى السعى نحو خلق مجتمعات جديدة آمنة رافضة لتعاطى المخدرات، يتمتع أفرادها بالوعى والمعرفة والمهارات الحياتية التى تمكنهم من مواجهة مخاطر المخدرات، بما يسهم فى تعزيز أساليب الحياة الصحية من خلال مبادرات فعالة وشاملة ومستندة إلى أدلة علمية لخفض الطلب على المخدرات تستهدف تشجيع المبادرات الاجتماعية والعمل التطوعى وزيادة حجم المشاركة المجتمعية للقاطنين بالمناطق...

كما نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق 200 جلسة توعوية للأسر والسيدات بهذه المناطق على مدار العام الماضى شارك فيها 1500 أسرة بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى لمواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المواد المخدرة، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" كما تم تنفيذ أنشطة رياضية ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة 40 فريق من شباب المناطق المطورة بجانب افتتاح 6... headtopics.com

أيضا تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكى والأنشطة الفنية التى يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من "6000 "طفل، وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، كذلك تنفيذ عدد" 25 "إعلان طرق بأماكن...

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