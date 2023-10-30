سموحة يعلن عودة ثنائي الفريق أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي سموحة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.كولر يقرر الدفع بـ ياسر إبراهيم أساسيًا أمام صن داونز في الدوري الإفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد الاسكندرية.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}

بـ10 لاعبين.. سموحة يجبر زد على التعادل بالدوريسيطر التعادل الإيجابي علي مباراة زد أمام نظيرة سموحة بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز( نايل). اقرأ أكثر ⮕

الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايليدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي معسكرًا مغلقًا مساء الغد في أحد فنادق القاهرة استعداداً لمواجهة الداخلية في دوري نايل. اقرأ أكثر ⮕

حافلة جديد لفريق إنبي| والشريعي يكشف سر شعار 'نصنع النجوم'ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بالحافلة الجديدة التي تسلمها من الشركة المتحدة للرياضة، في مباراة الزمالك التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الخامسة لمسابقة 'دوري نايل'. اقرأ أكثر ⮕

ترتيب هدافى دورى Nile اليوم السبت 28-10-2023.. مابولولو فى الصدارةتصدر الأنجولى مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى ترتيب هدافى دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 برصيد 5 أهداف. اقرأ أكثر ⮕

مودرن فيوتشر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايليختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل. اقرأ أكثر ⮕

أوسويرو يستقر على حارس الزمالك أمام زد بالدورياستقر المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو على حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مواجهة زد القادمة في مسابقة دوري نايل. اقرأ أكثر ⮕