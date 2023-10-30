ندوة توعوية بمخاطر الإدمان بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة توعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي بكلية العلوم، وذلك ضمن سلسلة الندوات التوعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، والدكتورة نهى التايه وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وفي كلمته، أشاد الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بدور صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في توعية طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي، مطالبًا الطلاب بضرورة الاستفادة من مثل هذه الندوات التوعوية ونقل التوعية لذويهم.

و رحبت الدكتورة نهى التايه، وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضيوف الندوة والحضور، وحثت الطلاب على المشاركة الفعالة في الندوة لتحقيق الاستفادة المطلوبة. وخلال الندوة، تناولت مروة عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان بالشرح الخدمات المتنوعة لبيت التطوع بمقر الجامعة بقنا، ودور المتطوعين من الطلاب في التوعية بالآثار السلبية المدمرة للإدمان، وخدمات الخط الساخن، وخدمات مركز العزيمة لعلاج الإدمان. كما تناولت الندوة التعريف بقانون الكشف المبكر عن المخدرات، وتعرض الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات للفصل من العمل، والتوعية بأضرار المواد المخدرة والتعاطي، وكيفية علاج الحالات المصابة. headtopics.com

ندوة توعوية بمخاطر الإدمان بكلية التربية النوعية بجنوب الواديفي إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي. اقرأ أكثر ⮕

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكريةشهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كلية الدفاع الوطني. اقرأ أكثر ⮕

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكريةشهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيجية كلية الدفاع الوطني اقرأ أكثر ⮕

طالبة بجامعة المنصورة تفوز بالمركز الأول إفريقيا لمحترفي الجوجيتسوأعلنت جامعة المنصورة عن فوز الطالبة رغد مصطفى حسنى إبراهيم الطالبة بالمستوى الرابع بكلية الزراعة جامعة المنصورة ولاعبة منتخب مصر في الجودو بالمركز الأول اقرأ أكثر ⮕

«طب المنيا» تعقد اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغيةأعلنت جامعة المنيا عن عقد اللقاء العلمي الثالث لقسم العصيبة والنفسية بكلية الطب البشري في جامعة المنيا عن السكتة الدماغية، المسبب الأول لحالات الوفاة بعد القلب. اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف في 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ان تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات في مجال العلوم الهندسية اقرأ أكثر ⮕