Kina støtter palæstinensernes ret til selvbestemmelse

I bestræbelserne på at opnå retten til selvbestemmelse er det palæstinensiske folks brug af magt til at modstå fremmed undertrykkelse og fuldføre etableringen af en uafhængig stat en umistelig ret, der er velfunderet i international lov, påpegede Ma Xinmin, juridisk rådgiver i Kinas udenrigsministerium, i februar. Marxistiske PFLP er blandt de modstandsgrupper i Palæstina, der har været aktive i længst tid. Her et billede af en PFLP-patrulje fra 1969.

I februar adresserede Ma Xinmin, juridisk rådgiver i Kinas udenrigsministerium, Den Internationale Domstol, hvor Israel bliver anklaget for folkemord mod palæstinensern

