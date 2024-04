BYD Seal: Kinas konkurrent til Tesla Model Y

Transformator prøvekører BYD Seal, der er udråbt som Kinas konkurrent til Tesla Model Y. Interiøret er en smagssag, men kvaliteten fejler ikke noget, selvom alarmerne er lidt for meget af det gode.at finde en samlet liste over samtlige kinesiske bilmærker med en elbil på menuen, men gang på gang støder vi på nye brands. De seneste er Radar, Seres, Way og sågar Weltmeister.

Det tætteste, vi kommer en komplet liste, er fra præsentationen af den seneste model fra kinesiske Voyah, der ønskede at fremhæve egne fortræffeligheder. Her optrådte mere end 100 brands, fortæller dagens gæst i Transformator.kalde ham gæstechauffør. Karsten Lemche er testkører for FDM og indholdsredaktør ved Motor. Transformator har tidligere mødt ham ved en biludstilling i København, hvor vi sparkede dæk på kinesiske biler. Ved den lejlighed præsenterede fem nye og hidtil ukendte brands fra Kina deres elbiler.ikke med at sparke dæ

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



ingdk / 🏆 6. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Hvilke elbiler vil overleve med over 100 brands på markedet?Transformator prøvekører BYD Seal, der er udråbt som Kinas konkurrent til Tesla Model Y. Interiøret er en smagssag, men kvaliteten fejler ikke noget, selvom alarmerne er lidt for meget af det gode.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Podcast: Vi prøvekører Kinas konkurrent til Tesla Model 3Transformator prøvekører BYD Seal, der er udråbt som Kinas konkurrent til Tesla Model Y. Interiøret er en smagssag, men kvaliteten fejler ikke noget, selvom alarmerne er lidt for meget af det gode.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Så ny EU-forordning godkendt: Skal vride kritisk råstofproduktion ud af Kinas klørForordningen, som EU vedtog i går, sætter rammer for, hvor hurtige landene skal være til at godkende nye miner og fabrikker til at forarbejde og genanvende råstoffer – men tidsperspektivet er urealistisk, påpeger geolog fra Geus.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Så er ny EU-forordning godkendt: Skal vride kritisk råstofproduktion ud af Kinas klørForordningen, som EU vedtog i går, sætter rammer for, hvor hurtige landene skal være til at godkende nye miner og fabrikker til at forarbejde og genanvende råstoffer – men tidsperspektivet er urealistisk, påpeger geolog fra Geus.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Kinas udenrigsminister: Den Kolde Krig må ikke vende tilbageStore lande bør ikke søge konfrontation, og Den Kolde Krig må ikke få lov at vende tilbage, sagde den kinesiske udenrigsminister Wang Yi.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Tesla fanget i dyb nedtur: Er nu den dårligste aktie i S&P 500Tesla fanget i dyb nedtur: Er nu den dårligste aktie i S&P 500

Kilde: borsendk - 🏆 28. / 51 Læs mere »