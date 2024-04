Venus Aerospace tester drone med ny type motor

Den amerikanske virksomhed Venus Aerospace har testet en drone med en helt ny type motor, der måske kan give en brændstofbesparelse på 15 procent. Det er planen, at dronerne senere skal kunne overskride lydens hastighed. Et relativt nyt princip inden for jetmotorer, der kaldes en roterende detonationsmotor (Rotating Detonation Rocket Engine - RDRE), kan måske gå hen at revolutionere fremtidens flymotorer.

