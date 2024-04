Syv personer tiltalt for hacking på vegne af Kinas regering

Som påstået i dagens anklageskrift var denne produktive globale hacking-operation – støttet af Kinas regering – rettet mod journalister, politiske embedsmænd og virksomheder for at undertrykke kritikere af det kinesiske regime, kompromittere regeringsinstitutioner og stjæle forretningshemmeligheder,« lyder det fra det amerikanske justitsministerium.

Det amerikanske justitsministerium har tiltalt syv personer for hacking eller forsøg på hacking af blandt andet flere amerikanske virksomheder med henblik på økonomisk spionage og udenlandsk efterretningsindsamling for den kinesiske regering, De tiltaltes aktiviteter har ifølge anklageskriftet stået på som minimum siden 2010. De sættes i forbindelse med virksomheden Wuhan Xiaoruizhi Science & Technology, der har tilknytning til Ministeriet for Statssikkerhed i Wuhan, som har finansieret en hackergruppe, der blandt andet går under navnene APT31, Zirconium Violet Typhoon, Judgment Panda og Altair

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



version2dk / 🏆 12. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Søndag bliver det offentliggjort: Men det hele er 'løgn'Læs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

35.000 mursten fra nedlagt skole bliver genbrugt i nyt byggeri: 'Det er præcis det, vi skal'40 procent af Danmarks samlede affald kommer ifølge Miljøministeriet fra byggebranchen.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Det virker fristende for mange danskere - men nu advarer Danske Bank mod detNu advarer Danske Bank mod det.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Mand greb fat i 16-årig pige: Det ved vi, og det mangler vi svar påLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Lattergas: Er det farligt, og hvad gør det ved kroppen?Der sker tre ting i kroppen, som skaber rusen, men med rusen følger en risiko, advarer dansk professor i neurovidenskab.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Holger Rune om comeback-sejr: 'Det var på grænsen, men det lykkedes'Holger Rune er videre til kvartfinalen i Indian Wells efter flot comeback-sejr over amerikansk hjemmebanefavorit.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »